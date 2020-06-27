Galatasaray'da kaleci arayışı

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına hız verdi. Sarı kırmızılıların gündemindeki isimler Beto, Silviu Lung, Rico ve Ruffıer.

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Galatasaray, Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası gündemine kaleci transferini de aldı.

Önce süper lig'i mercek altına alan sarı kırmızılılar, Göztepe'de forma giyen Beto ile Kayserispor file bekçisi Silviu Lung'u gündemine aldı. Beto ve Ljung'un sezon sonu kulüpleri ile sözleşmelerinin bitecek olmasının Galatasaray'ın ilgisinde etkili olduğu belirtiliyor.

Sarı kırmızılılar Avrupa'da da arayışlarını sürdürüyor.

Fransız basını Galatasaray'ın Saint- Etienne'de forma giyen Stephane Ruffier ile ilgilendiğini yazdı. Sarı kırmızılıların Ruffıer için kulübü Saınt Etıenne'e teklif yaptığı öne sürüldü.

İspanyol basını ise Sevilla'nın kalecisi Sergıo Rico'nun Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğunu yazdı. Sezon başında kiralandığı Paris Saint Germain'de 8 maça çıkan İspanyol file bekçisinin hem Sevilla'nın hem de PSG'nin kadro planlamasında olmadığı ifade edildi.

Fernando Muslera'nın gelecek sezonun ikinci yarısında sahalara dönecek olmasını hesaplayan Galatasaray yönetimi, bu süreci minimum maliyet ile maksimum verimi alabileceği bir isimle geçirmeyi planlıyor.