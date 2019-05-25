TT Stadı'nda hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da futbolcular, taraftarlar ve yönetim bu akşam saat 19.05'te kupa töreni için Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelecek. İşte TT Stadı'nda şampiyonluk kutlamlaarı için yapılan hazırlıklar ve son görüntüler...