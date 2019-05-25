25 Mayıs 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Şampiyon Galatasaray 'Gala Gecesi' için yola çıktı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, kupasına kavuşuyor. Sarı kırmızılı futbolcular takım otobüs ile Türk Telekom Stadı doğru yola çıktı. İşte ilk görüntüler...
25.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Nice - Monaco maçında oruç molası!
- TT Stadı'nda hazırlıklar sürüyor
- Nice - Monaco maçında oruç molası!
- Trabzonsporlu oyuncular soyunma odasını temizleyip öyle gitti!
- Şampiyon Galatasaray 'Gala Gecesi' için yola çıktı
- Göztepe yine başarmak istiyor
- Göztepe yine başarmak istiyor
- Olcay Şahan'dan ayrılık mesajı
- Nice - Monaco maçında oruç molası!
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı