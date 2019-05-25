25 Mayıs 2019, Cumartesi

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Diagne satılırsa hedef Tetteh

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin satılması ihtimaline karşılık arayışlara başlandı. Sarı kırmızılı ekibin hedefinde devre arasında da gündeme gelen Benjamin Tetteh var.
25.05.2019

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