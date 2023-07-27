TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Mauro Icardi, Türkiye'ye geliyor. Arjantinli yıldızın cuma akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. (GS spor haberi)
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