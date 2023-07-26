Zalgiris Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken sözler!
Son dakikaspor haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından A Spor yorumcusu Savaş Çorlu'dan dikkat çeken sözler geldi.
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