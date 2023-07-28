Icardi Türkiye'ye geliyor
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın uzun süredir İstanbul'a gelmesini beklediği Mauro Icardi bu akşam Türkiye'ye gelecek. Sarı-kırmızılılarda gelişmeleri Aspor yorumcusu, Ahmet Akcan değerlendirdi.
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