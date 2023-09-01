TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Victor Nelsson gelişmesi! Canlı yayında açıkladı
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına hiç hazır değil. Transferde en kritik saatlere girdik. Şu anda Galatasaray'da gelenden ziyade giden isimler olabilir. Cumartesi günü 8 numara transferiyle alakalı gelişmeler de yaşanabilir. Bunun yanı sıra Sevilla, Victor Nelsson için yeniden devreye girdi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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