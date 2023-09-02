Erman Toroğlu Gaziantep FK - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray organize bir şekilde gol pozisyonuna girmedi. Galatasaray bu sezon futbol oynamıyor, top oynuyor. Tete var mı yok mu belli değil, güçsüz" ifadelerini kullandı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
"Futbol oynamıyor..." 02 Eylül 2023 | 12:00
02:03
G.Saray'da flaş Nelsson gelişmesi! 01 Eylül 2023 | 12:00
00:43
Torreira takımdan ayrılacak mı? 31 Ağustos 2023 | 12:00
02:07
"Transfer stratejisi değişecek!" 30 Ağustos 2023 | 12:00
00:25
Molde - Galatasaray maçı sonrası Icardi sözleri 24 Ağustos 2023 | 12:00
00:27
Molde - Galatasaray maçı öncesi flaş yorum! 23 Ağustos 2023 | 12:00
00:34
Kerem Demirbay milli takımda oynayabilecek mi? 20 Ağustos 2023 | 12:00
01:02
Erman Toroğlu: Böyle penaltı verilmez! 19 Ağustos 2023 | 12:00