Flaş Galatasaray iddiası! "Transfer stratejisi değişecek"
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Altın adam Icardi, altın eldiven Muslera diyebilriiz. İki oyuncunun Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınmasında katkısı çok büyük oldu. Galatasaray'ın transfer stratejisi gruplara kalınmasıyla değişecektir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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