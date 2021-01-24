Tanju Çolak'tan canlı yayında flaş eleştiri! "Neredesin Falcao?"

A Spor'da yayınlanan Haydi Maça programına konuk olan eski futbolcu Tanju Çolak, Galatasaray'ın tartışılan oyuncusu Falcao hakkında flaş eleştirilerde bulundu. Çolak, "Neredesin Falcao? Bir maç oynuyorsun beş maç yoksun" ifadelerini kullandı.

ABONE OL