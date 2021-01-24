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Tanju Çolak'tan canlı yayında flaş eleştiri! "Neredesin Falcao?"

A Spor'da yayınlanan Haydi Maça programına konuk olan eski futbolcu Tanju Çolak, Galatasaray'ın tartışılan oyuncusu Falcao hakkında flaş eleştirilerde bulundu. Çolak, "Neredesin Falcao? Bir maç oynuyorsun beş maç yoksun" ifadelerini kullandı.
24.01.2021
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