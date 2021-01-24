Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den kötü haber

A Spor yorumcularından Serhan Türk, Galatasaray'ın gündeminde olan Mostafa Mohamed transferini değerlendirdi. Türk, "Zamalek kulübü Mostafa Mohamed için 5.5 milyon Euro nakit para istiyor" açıklamasında bulunarak bu transferin şuan için zor olduğunu dile getirdi. | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

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