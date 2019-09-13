13 Eylül 2019, Cuma
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Tahkim Kurulu'ndan Terim'e indirim
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı 3 maça indirdi. Tecrübeli teknik adam Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında takımının başında yer alamayacak.
13.09.2019
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