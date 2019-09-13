13 Eylül 2019, Cuma

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Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'nun kararına tepki

Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim hakkında verdiği kararın hukuktan yoksun olduğunu belirtti. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
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