Stefan Kuntz açıkladı! Kerem Demirbay milli takımda oynayabilecek mi?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın mavi pasaport ile birlikte yerli statüsünde sayılmasından sonra flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli takımın teknik direktörü Stefan Kuntz A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e verdiği röportaj ile bu soruyu cevapladı. İşte detaylar...
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