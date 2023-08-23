Molde - Galatasaray maçı öncesi flaş yorum!
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. İşte o açıklamalar...
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