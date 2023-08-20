Erman Toroğlu: Böyle penaltı verilmez!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 20. dakikasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonra sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi, hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam ettirdi. Pozisyonla ilgili A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu "Böyle penaltı verilmez" yorumunu yaptı.
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