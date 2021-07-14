Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal'da flaş gelişme! Galatasaray...

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi Transfer programına canlı bağlanarak Galatasaray'daki transfer gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulundu. Kaplan, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve siyah-beyazlıların da kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal'ın bonservisi için Leicester City ile masaya oturacağını söyledi. (GS spor haberi)

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