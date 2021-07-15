15 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a PSV maçı öncesi transfer müjdesi! Gedson Fernandes ve Patrick van Aanholt...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Dindar, "Galatasaray, Gedson Fernandes ve van Aanholt transferlerini bu hafta çözecek gibi görünüyor." dedi. (GS spor haberi)
15.07.2021
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