Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in Barış Alper Yılmaz ısrarı! Transferde takas formülü...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in Florya'ya inmesiyle birlikte yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Detayları A Spor yorumcusu Salim Manav aktardı. Manav, "Galatasaray'da Fatih Terim'in Barış Alper Yılmaz ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile bu hafta masaya oturacak. Transferde ayrıca takas formülü var." dedi. (GS spor haberleri)

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