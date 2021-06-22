22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in Barış Alper Yılmaz ısrarı! Transferde takas formülü...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in Florya'ya inmesiyle birlikte yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Detayları A Spor yorumcusu Salim Manav aktardı. Manav, "Galatasaray'da Fatih Terim'in Barış Alper Yılmaz ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile bu hafta masaya oturacak. Transferde ayrıca takas formülü var." dedi. (GS spor haberleri)
22.06.2021
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