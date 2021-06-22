Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer müjdesini verdi! "1 ya da 2 isim açıklanacak"

Son dakika transfer haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Öncelikle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Fatih Terim'in istediği 10 numara, iyi bir kanat oyuncusu ve stoper için çok ciddi bir çalışma başladı. Önümüzdeki günlerde belki bu hafta içinde 1 ya da 2 transferin açıklanabileceğini söyleyebilirim" dedi. (GS spor haberi)

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