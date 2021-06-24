Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Fortounis transferinde kötü haber! Olympiakos...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray, Olympiakos'un 10 numarası Fortounis için görüşme gerçekleştirdi. Yunan ekibi 7 milyon Euro istedi, sarı-kırmızılılar transferden vazgeçti." dedi. (GS spor haberleri)

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