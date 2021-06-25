Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer planı değişti! 8+6 kuralı sonrası...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Galatasaray'da 8+6 kuralı nedeniyle tüm transfer planları değişti. Sarı-kırmızılılar Kaan Ayhan için girişimlerini sürdürüyor. Milli futbolcu Sassuolo'dan 750 bin euro kazanıyor. Galatasaray Kaan'a 1 milyon euro teklif edecek. Bununla birlite Emre Akbaba ile anlaşma sağlanacak. Gidecek oyunculara bakılırsa bunlar Donk, Ozornwafor ve Sekidika olarak öne çıkıyor." dedi. (GS spor haberleri)

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