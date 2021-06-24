Son dakika transfer haberi: Galatasaray Steven Berghuis için Feyenoord'a resmi teklif yaptı!

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin Spor Gündemi Transfer programında açıklamalarda bulundu. Kaplan, Galatasaray, Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Steven Berghuis'u gündemine aldı. Çok kolay bir transfer değil. 29 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Hollanda Milli Takım'ında da forma giyiyor. Oyuncu için resmi teklif yapıldı. Berghuis, sözleşmesinin son senesinde ve 4 milyon Euro serbest kalma bedeli var. Oyuncunun yaklaşık 1 milyon Euro düzeyinde bir maaşı var. İlk 11 garantisi olan ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda forma giymek istiyor. Ajax, PSV ve Wolfsburg da Berhuis için Galatasaray'la yarışta" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberlerİ (GS spor haberi)

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