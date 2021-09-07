Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne ile yollar ayrılıyor mu?

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Yönetimin Diagne'yi satma planı yok. Körfez ülkerinden birkaç kulüpten teklif geldi. Ancak o rakamlar 5 milyon Euro'nun altındaydı. Şu anda Diagne değerini artırmış durumda. Senegalli oyuncu Galatasaray'da devam edecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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