Son dakika spor haberi: Transferde hareketli saatler! Galatasaray'dan orta saha operasyonu

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Transferin son günündeyiz ve Galatasaray'da birçok isim gündemde. Öğleden sonra durum daha da netleşir ve resmiyet kazanır. Gedson Fernandes şu anda olumsuz. Elneny'nin de maliyeti yüksek. Diawara ve Mendy de kiralık olarak düşünülen isimler" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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