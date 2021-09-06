06 Eylül 2021, Pazartesi
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Galatasaray'ın istediği Gedson Fernandes için flaş yorum! "Transfer son güne kalmaz"
2021-2022 sezonu 1. transfer ve tescil döneminde Galatasaray 10 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat ve Benfica'dan Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürüyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, G.Saray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Çorlu, "İrfan Can transferine çok fazla bir ihtimal vermiyorum. Gedson ise G.Saray'ın 1 numarasında. Ciddi anlamda görüşme trafiği var, transfer son güne kalmaz bugün veya yarın netleşir. Bu transferi oldukça yakın görüyorum." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
06.09.2021
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