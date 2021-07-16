16 Temmuz 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alioski ile anlaşma sağlayamadı!
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi Transfer programında Galatasaray ile ilgili flaş gelişmeyi aktardı. Kaplan, "Galatasaray, Makedon sol bek Alioski ile anlaşamadı. Oyuncu tarafı, görüşmelerin uzaması nedeniyle masadan kalktı" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
16.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Bruma transferinde flaş gelişme! PSV'nin talebi...
- Ghezzal transferinde son durum ne? Hangi takıma daha yakın?
- Mehmet Özcan:"Galatasaray Van Aanholt'u Bekletiyor, Önelik Alioski'de" / A Spor / Spor Ajansı
- Cimbom'dan orta sahaya iki aday! İşte yapılan teklif
- Emre Kaplan ve Sercan Dikme, Ghezzal-Galatasaray ve Ghezzal-Beşiktaş Görüşmelerini Açıkladı!
- Çarpıcı Perotti yorumu! "Eğer sakatlanmasaydı..."
- Olimpiyat kafilesi Tokyo'ya gidiyor
- Fenerbahçe'nin Hangi Bölgelere Transfere İhtiyacı Var? Mehmet Özcan Değerlendirdi! / A Spor
- Cimbom'dan orta sahaya iki aday! İşte yapılan teklif
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası