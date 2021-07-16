Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alioski ile anlaşma sağlayamadı!

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi Transfer programında Galatasaray ile ilgili flaş gelişmeyi aktardı. Kaplan, "Galatasaray, Makedon sol bek Alioski ile anlaşamadı. Oyuncu tarafı, görüşmelerin uzaması nedeniyle masadan kalktı" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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