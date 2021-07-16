Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal transferinde son durum ne? Galatasaray'a mı Beşiktaş'a mı daha yakın?

A Spor muhabirleri Emre Kaplan ve Sercan Dikme, Spor Gündemi Transfer programında Rachid Ghezzal ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Ghezzal, Galatasaray'a daha yakın. Yıldız futbolcuya 4 senelik sözleşme teklif edildi" dedi. Dikme ise, "Ghezzal'ın menajerini etik dışı davranışlar sergiledi. Beşiktaş'ın, Ghezzal için 3 senelik teklifi var. Galatasaray ile 1 yıllık maliyette 400-500 bin Euro'luk fark bulunuyor. Siyah beyazlıların teklifini artırması gerekiyor. Teklif yükselmezse Beşiktaş adına transfer olumsuz bitecek" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

ABONE OL