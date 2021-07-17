Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in 3 yıllık sözleşmesi TFF'ye bildirildi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeniden takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcıyla 3 yıllık kontrat yapıldığı öğrenildi. 21 Haziran'da takımın başına geçmesine rağmen Terim ile 14 Temmuz'da sözleşme imzalandı. 2024 yılına kadar Galatasaray'daki görevine devam edecek olan 67 yaşındaki çalıştırıcının senelik 3 milyon Euro kazanacağı belirtildi. (GS spor haberi)

ABONE OL