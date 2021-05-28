Son dakika transfer haberi: Canlı yayında yorumladı! Galatasaray'da Fatih Terim Lille'e mi gidiyor?

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar, Fatih Terim'in Fransa'nın Lille kulübüne gideceği iddialarıyla ilgili olarak, "Fatih Hoca'ya yakışır. Keşke gidebilse. Tabii ki Galatasaraylılar, Fatih Terim'in ayrılmasını istemez ancak Lille de Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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