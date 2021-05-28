Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim krizi! Fatih Terim ile kim devam edecek?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da seçim belirsizliğinin içinde bu krizin çözülmesini bekliyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Galatasaray'da en önemli tarih 19 Haziran olarak ön plana çıkıyor. başkan adaylarından Burak Elmas ve Metin Öztürk Fatih Terim ile devam etme kararı aldı. Diğer adayların ise nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor." dedi. (GS spor haberleri)

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