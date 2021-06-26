Son dakika transfer haberi: Canlı yayında açıkladı! Galatasaray Arda Turan ve Emre Akbaba'yla sözleşme imzalayacak

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Çorlu, Transferde paramız yok mazereti sunulmaması lazım. Sıkı bir çalışma başladı. Başkan, 3 kez Fatih Terim'le görüştü. Emre Akbaba ve Arda Turan'la pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacak. Arda Turan 1+1, Emre Akbaba ise 2 yıllık imza atacak" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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