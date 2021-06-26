26 Haziran 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yeni Kerem Aktürkoğlu! Barış Alper Yılmaz...
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'daki transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Kaplan, Galatasaray, Keçiörengücü ile Barış Alper Yılmaz için görüşme gerçekleştirdi. Fatih Hoca'nın ısrarla istediği bir isim. Geçtiğimiz sezonki Kerem Aktürkoğlu transferi rol model olarak alınacak. Ankara temilcisi, ilk başlarda istediği 3 milyon Euro'dan daha makul seviyelere inmiş durumda. Takas opsiyonu da masada. Galatasaray, 1.5 milyon Euro + 1 oyuncunun bonservis ya da kiralık olarak verilmesi teklifini sundu" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
26.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Samandıra'daki Değişiklikler Neler Olmalı? Mehmet Emin Uluç Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı
- Mehmet Emin Uluç'tan Aziz Yıldırım Ve Ali Koç Değerlendirmesi / Transfer Raporu / 25.06.2021
- Serdar Sarıdağ: "Aziz Yıldırım Belgesiz Konuşmaz" / Son Sayfa / 24.06.2021
- Beşiktaş'ta yıldız isme 'kulüp bul' denecek!
- Volkan Demir:"Fenerbahçe'de Ya İktidarsın Ya Yoksun, Böyle Bir Kültür Oluştu" / A Spor
- Başkan Ali Koç ve Yönetimi 2019 ve 2020 Yılları İçin İbra Edildi! / A Spor
- Volkan Demir: "Trabzonspor'un Forveti Sörtloth Olursa Mükemmel Olur" / Son Sayfa / 25.06.2021
- Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Transfer Bombalarını Patlattı! Transferleri TEK TEK SIRALADI!
- Savaş Çorlu: "Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Ersun Yanal'ı Neden İstemediğini Sormalıydı" /Transfer Raporu
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?