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Son dakika spor haberleri: Serkan Korkmaz Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'i eleştirdi! "Bu kadro..."

A Spor yorumcularından Serkan Korkmaz, Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından flaş yorumlarda bulundu. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri ve Donk'un oynaması sebebiyle Teknik direktör Fatih Terim'i eleştiren Korkmaz, "Galatasaray'ın bir önceki maçın kadrosuyla çıkması baya radikal bir karardı" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray spor haberi (GS haberleri)
04.03.2021
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