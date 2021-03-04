Son dakika Galatasaray spor haberi: Canlı yayında flaş Taylan Antalyalı sözleri! "Bu nasıl bir yorgunluk"

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde itibaren ilk 11'de süre almayan Taylan Antalyalı'nın durumu belirsizliği koruyor. A Spor'un usta yorumcularından Serkan Korkmaz, konu hakkında canlı yayında flaş yorumlarda bulundu. Korkmaz, uzun süredir düzenli süre alamayan yıldız oyuncu için "Bu nasıl bir sakatlık? Bu nasıl bir yorgunluk?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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