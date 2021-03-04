Son dakika Galatasaray spor haberi: Zeki Uzundurukan'dan sert sözler! "Cüneyt Çakır Trabzonspor - Fenerbahçe maçında başını kuma gömdü"

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında Ankaragücü Galatasaray maçının ardından flaş yorumlarda bulundu. Uzundurukan, "Dün, Galatasaray hakem kurbanı olmuştur. Galatasaray, Alanya'daki tuzağı geçmişti ancak dün geçemedi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında VAR'da başını kuma gömen Cüneyt Çakır, dün de Galatasaray'ı yaktı!" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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