Son dakika spor haberi: Canlı yayında yorumladı! "G.Saray için son yılların en kötü senaryosu"

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci Spor Ajansı programında açıklamalarda bulundu. Seçimle ilgili konuşan Kelleci, "Galatasaray, çoğunluğun istemediği bir başkana sahip olacak. Gelecek olan başkan da çok eleştirilecek. Buradan doğru bir iş çıkmaz. Galatasaray için son yılların en kötü senaryosu olacaktır" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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