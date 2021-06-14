Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim heyecanı! Mustafa Cengiz kimi destekleyecek?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi adaylar bir araya geldi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "5 başkan adayı fair-play adına çok iyi bir birliktelik sergilediler. Gözler şimdi Musfafa Cengiz'in yapacak olduğu açıklamaya çevrildi. Cengiz'in, Yiğit Şardan'ı desteklemesi bekleniyor. " ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)

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