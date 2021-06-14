14 Haziran 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim heyecanı! Mustafa Cengiz kimi destekleyecek?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi adaylar bir araya geldi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "5 başkan adayı fair-play adına çok iyi bir birliktelik sergilediler. Gözler şimdi Musfafa Cengiz'in yapacak olduğu açıklamaya çevrildi. Cengiz'in, Yiğit Şardan'ı desteklemesi bekleniyor. " ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
14.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Seçilirsek 1 yıl sonra kongreye gideceğiz"
- Görüşmeler sona erdi! İşte çıkan karar...
- Fenerbahçe için Lucien Favre iddiası
- Christian Eriksen korkuttu
- A Milli Takım Galler hazırlıklarını sürdürdü
- Fenerbahçe Pirlo İle İlgileniyor mu? Ahmet Selim Kul Gelişmeleri Açıkladı! / A Spor / Spor Gündemi
- Christian Eriksen korkuttu
- Trabzonspor 28 Haziran'da toplanacak
- Rosier'de anlaşma tamam! İşte o tarih...
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig