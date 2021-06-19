19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkanlık seçiminde Levent Tüzemen hangi adaya oy verdiğini açıkladı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 38. başkanını seçeceği seçimde A Spor yorumcusu Levent Tüzemen değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Galatasaray için çok kritik bir seçim olacak. Ben oyumun Burak Elmas'a verdim. Yenilikçi birinin kazanmasını istiyorum" dedi. (GS spor haberleri)
19.06.2021
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