Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkanlık seçiminde Levent Tüzemen hangi adaya oy verdiğini açıkladı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 38. başkanını seçeceği seçimde A Spor yorumcusu Levent Tüzemen değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Galatasaray için çok kritik bir seçim olacak. Ben oyumun Burak Elmas'a verdim. Yenilikçi birinin kazanmasını istiyorum" dedi. (GS spor haberleri)

ABONE OL