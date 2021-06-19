Galatasaray başkanlık seçiminde büyük arbede! Gergin anlar yaşandı

Galatasaray'da olağan seçimli genel kongre sona erdi. 5 saat süren seçimde 4 bin 731 kişi oy kullanırken; başkanlık için Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan yarıştı. Sayımın son anlarında ise Galatasaray Lisesi'nde gergin anlar yaşandı. İşte o görüntüler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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