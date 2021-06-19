Son dakika spor haberleri: Eski Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay'dan başkanlık seçimi açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Eski Galatasaraylı yönetici Yusuf Günay, başkanlık seçimi hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Günay, "5 aday yarışıcak ama günün sonunda kazanan Galatasaray olacak. Biz çalıştığımız süre boyunca elimizden geleni yaptık. Tek talisizliğim pandemi oldu." dedi. (GS spor haberleri)

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