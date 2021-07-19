19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Jens Stryger Larsen ve Berkan Kutlu Galatasaray'da!
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin son bilgileri aktardı. Kaplan, "Larsen ve Udinese ile anlaşıldı. Sarı kırmızılılar, Larsen'i 3 milyon Euro karşılığında kadrosuna katacak. Oyuncunun 1-2 gün içerisinde İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Alanyasporlu Berkan Kutlu için de yine 3 milyon Euro karşılığında iki taraf el sıkıştı. Sol bek bölgesi için ise en ciddi aday van Aanholt" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
19.07.2021
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