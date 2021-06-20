Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkan Burak Elmas Fatih Terim ile görüşecek!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ın ardından yeni teknik direktör ve transferlerin geleceği hakkında A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan detayları aktardı. Alpaslan, "Galatasaray'da Burak Elmas, başkanlığının ilk hamlesi olarak Fatih Terim ile görüşecek. Bu görüşmenin ardından Terim'in ne karar vereceği merak konusu ama hoca bence bu teklifi kabul edecektir." dedi. (GS spor haberleri)

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