Galatasaray başkanı Burak Elmas A Spor'a konuştu! "Galatasaray ruhu budur"

Galatasaray'da olağan seçimli genel kongresi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda 5 başkan adayı arasından Burak Elmas birinci çıkarak 38. başkan oldu. Burak Elmas, başkan seçildikten sonra A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Elmas, "Bugün biz seçimi kazandık ama kimse bir şey kaybetmedi." dedi. Kürsüye Eşref Hamamcıoğlu'yla birlikte çıkmasıyla ilgili gelen soruya ise, "Galatasaray'ın ruhu budur" şeklinde cevap verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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