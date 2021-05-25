25 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: "Cebimizdeki son kuruşu vermeye hazırız" | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da seçim yaklaşıyor. Başkan adaylarından Metin Öztürk, listesini teslim etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metin Öztürk'ten flaş açıklamalar geldi. Seçimin 19 Haziran'da gerçekleşeceğini vurgulayan Öztürk, "Cebimizdeki son kuruşu vermeye hazırız" ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...
25.05.2021
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