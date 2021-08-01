01 Ağustos 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim toplantıda ne konuştu? İşte o detaylar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sohbet toplantısında bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. (GS spor haberleri)
01.08.2021
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