Canlı yayında açıkladı! İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği o yıldız

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı-kırmızılıların transfer gündemini değerlendirdi. Çorlu, "En az 1 stoper takviyesi konusunda çalışmalar var. Tanganga için Tottenham'la görüşmeler devam ediyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 3-4 tane kiralık oyuncu olmayacak. Bonservisi Galatasaray'da olan oyuncularla yoluna devam edecek. Galatasaray'ın transferde önceliği stoper." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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