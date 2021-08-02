Son dakika spor haberi: Felipe Melo Galatasaray'a transfer olursa faydalı olur mu? Canlı yayında açıkladı...

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de bahsettiği Felipe Melo hakkında açıklamalarda bulundu. Akcan Brezilyalı yıldızın sarı kırmızılılara geleceğini düşünmediğini söyledi ve "38 yaşındaki oyuncunun bir kaç yaş genç hali Cimbom'a çok şey katardı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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