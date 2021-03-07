Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu'dan Galatasaray - Sivasspor maçı yorumu! "Şampiyon olma şansı..."

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray 80'den sonra biraz mücadele etmeye başladı, top oynamaya değil. Galatasaray top oynamadı, bazı futbolcular ilk yarı yürüdüler. Nasıl değişiklik yapmazsın! Bu tarzla şampiyon olma şansın yok." dedi.

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